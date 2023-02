Video: caos en el tránsito por el acampe de la Unidad Piquetera en el Unzué

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Ahora Mar del Plata (@ahoramardelplata)

"La reunión que tuvimos ayer junto a la Unión Piquetera con funcionatios del Ministerio de Desarrollo Social fue muy mala. Todas las respuestas son vagas, no hay certezas", explicó Silvia Saravia, coordinadora nacional territorial de Libres del Sur.

Lorena Quiroga, referente local de Libres del Sur, agregó que "la falta de respuestas en la ciudad ante la problemática habitacional de los vecinos con mayor vulneración ante las tormentas que ponen en manifiesto la desidia del estado".

Por ese motivo, la referente de Libres del Sur anunció que "desarrollaremos una jornada nacional con todos estos puntos de reclamo. Necesitamos una respuesta concreta ante este ajuste en marcha que se ensaña con los sectores más castigados de nuestra sociedad".

Por su parte, Tolosa Paz respondió: "El piquete y la extorsión no es la contraprestación del Potenciar Trabajo. Llevar a pibes y pibas, nenes de cuatro años y bebés con su mamá al acampe en la 9 de julio tampoco lo es. Me da mucha tristeza ver esta Argentina donde un sector de UP, para hacer política y posicionarse en año electoral, utiliza a la gente más pobre".