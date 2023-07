Video: dramático rescate de una niña que quedó colgada boca abajo de un juego de Aquópolis

Empezó a gritar y a pedir ayuda, llorando, de forma desesperada, y activó un operativo de rescate por el personal del lugar, que llegaron a auxiliarla con una escalera.

Desde abajo, otras personas buscaban transmitirle tranquilidad y le extendían las manos para transmitirle algo de calma, según se ve en las imágenes.

"¡No voy a poder, no puedo!", gritaba la menor atrapada, en un video que filmó una testigo y al que tuvo acceso este medio.

Empezaron a darle instrucciones y la víctima repetía "no puedo, no puedo, si pudiera lo haría pero no puedo". Hasta que una de las rescatistas pudo alzarla y efectuar el descenso. Debido a la altura y mecanismos de liberación, se necesitaron equipos de rescate especializados y de ayuda para socorrerla.

Según el material difundido, el rescate se prolongó por más de cinco minutos, que los testigos definieron como "una eternidad". "Yo pensé que lloraba una criaturita porque le dio miedo algo", dijo una de las personas que acudió ante los pedidos de rescate.

Finalmente, cuando llegó a la tierra una multitud estalló en aplausos y la examinaron para constatar que no había sufrido heridas.

El descargo de Aquópolis por el incidente

El titular del parque acuático, ubicado en Jorge Newbery al 8.000, Carlos Pilafsidis, dio las explicaciones del caso que sembró pánico en plenas vacaciones de invierno.

"Es una actividad donde pasan cientos de miles de personas al año. Esta chica con el papá hicieron el primer circuito completo y cuando se dispusieron hacer el segundo, Delfina, la chica que tuvimos que auxiliar, perdió el equilibrio y rápidamente nuestros operadores efectuaron el rescate", describió el empresario en diálogo con Canal 8.

El sistema de rescate indica que ante un incidente de este tenor la persona "se queda colgado sobre la línea de viga".

Los hechos que ocurrieron el sábado pasado, un día que se hizo mucho frío, donde la chica quedó "pendulando" al caer "para atrás" y donde pudo haber una fricción inadecuada con la cantidad de ropa que se suele usar en invierno pero "de ninguna manera se podría desprender, porque son equipos franceses de primera línea".

El protocolo de ascenso a los circuitos incluye una charla previa con los visitantes, donde se mide la altura, el peso y se pone el equipo especial como cascos, guantes y arneses. "El padre de la chica estaba atrás suyo y la pudo ayudar", reveló el titular de Aquópolis.

"Queremos que esto se siga pudiendo realizar y tomamos todas las recomendaciones", sostuvo el también dueño del camping El Griego, quien aclaró que "es una actividad de riesgo que otorga la adrenalina de que muchos quieran hacerlo, pero en un evento como este, que no habíamos tenido, la altura genera miedo".

En este punto, también puntualizó en que "en ocasiones se tienen que rescatar a personas a la mitad del recorrido porque tienen miedo a la altura y no quieren seguir", en alusión a la capacitación el personal que trabaja en el parque.

Por último, dio a conocer que a la niña que quedó atrapada "le faltarían unos 50 o 60 metros para culminar el recorrido".