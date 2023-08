Video: el conmovedor llanto de un carnicero marplatense por la caída de las ventas

“La carne no bajó, no tiene sentido lo que se está diciendo. Puede ser que estén acumulando en los frigoríficos o corrales están acumulando y fomentan eso para incentivar a la gente con un precio, pero sigue alto. No hay consumo y el stock se guarda, en Buenos Aires, La Plata y en Mar del Plata”, aseguró en el móvil de Teleocho Informa.