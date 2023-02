Video: El primo de las gemelas marplatenses afirmó que los niños que las agredían se acercaron al lugar del hecho

“Sé que los padres habían hablado con otros padres del colegio”, dijo, además. “Iban a empezar al psicólogo, los padres las ayudaban. Eran niñas muy buenas y no se metían con nadie”, agregó.

En el video subido a YouTube por Europa Press, muchos argentinos comentan. “Yo emigré a España, retorné a la Argentina, fui discriminado por mi acento y por la supuesta situación de mi país (mido casi 1,90 y soy rubio por lo que por el lado racial no se podían meter demasiado). Presencié muchas situaciones de discriminación. Principalmente en el transporte público y en ámbitos laborales, contra latinoamericanos de piel morena y/o rasgos nativos”, expresó un usuario.

“Qué buena onda los españoles, discriminando argentinos siempre. Y lo he visto y escuchado personalmente”, redactó otra. En tanto, un usuario replicó que “los argentinos son los mejor tratados por los españoles de todos los inmigrantes que llegan a España, pero estamos hablando de Cataluña, y bueno el sistema catalán rechaza todo lo hispano, quizá sea el problema que las niñas no hablaban bien catalán. Para los catalanes, como no hables bien su idioma, te volvés como si fueras un juguete”.