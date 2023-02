Video: "Estamos bajo agua", el desesperado reclamo de una vecina del barrio Las Américas

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Ahora Mar del Plata (@ahoramardelplata)

"Necesitamos urgente que el intendente venga y pase la máquina y haga como un cordón cuneta para que el agua corra, por favor", pidió.

"Estamos bajo agua, ya no podemos cruzar la calle. Las veredas están llenas de agua, el colectivo va a dejar de pasar en cualquier momento. Ya no podemos vivir así. Hemos mandado mensajes, videos, pero no nos dan bolilla", agregó.

"Los vecinos no pueden salir de sus casas. Abajo del agua es tremendo los pozos que hay. A ver si el intendente se acerca o manda a alguien con una máquina para que el agua corra para el lado de Champagnat", señaló.

Anegamientos momentáneos en avenidas, algunos cortes de servicio eléctrico e inconvenientes con restos de poda fueron las principales complicaciones que dejó el temporal que castigó a Mar del Plata.