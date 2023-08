Video: faltaban cosas de su casa, dejó una cámara grabando y descubrió algo aterrador

Dentro de los faltantes detalló que no tenía 100 mil pesos en efectivo hasta elementos más insólitos como un queso rallado que tenía en su heladera, varios adaptadores y alargues con enchufes.

“Hace un mes empiezo a notar que faltan pequeñeces en mi casa. Pensé que me lo comí o que estaba loco porque no me acordaba. Un día me faltaron $100.000 de un cajón y ahí decidí poner las cámaras”, relató la víctima.

Uno de esos días donde salió preocupado de su departamento, le llegó una notificación a su celular sobre movimientos en el lugar.

Al ver los videos de la cámara de seguridad se percató que la persona que ingresaba a robar a su departamento era su vecino del primer piso.

“Lo veía en vivo y en directo, me parecía conocida su cara, pero no me acordaba que era del edificio. Otro vecino me confirmó que era el del primer piso”, detalló el inquilino de un departamento del cuarto piso de un edificio ubicado en la calle Estomba al 3000, de Coghlan, donde se había mudado hacía pocos meses y no había cambiado la cerradura.

La víctima llamó inmediatamente a la Policía de la Ciudad pero el ladrón, que se había percatado de la existencia de la cámara, se escapó.

Las autoridades informaron que el sujeto ya fue identificado y es intensamente buscado: "Es el hijo de la dueña del departamento, pero no pudieron detenerlo ya que se fugó y hasta dejó abandonada a su perra. En su casa encontraron cosas que me robó como zapatillas de electricidad, queso, alargues, pero la plata no apareció”.

Fuente: Minuto Uno