Video: con fuertes controles se celebró el UPD en Mar del Plata

Desde la Secretaría de Seguridad del municipio hubo una presencia importante no solo en estos y otros espacios públicos sino también las recorridas para atender eventuales denuncias por actividades en lugares que no estén habilitados o donde ese tipo de actividades no estén permitidos.

El titular de esa dependencia, Rodrigo Goncalves, dispuso de móviles y personal de Patrulla Municipal, Dirección de Tránsito, Defensa Civil y Cruz Roja para atender esta particular situación que da en esta fecha y se convirtió en tradición, además de un escenario a atender especialmente por la cantidad de jóvenes que se movilizan y eventuales situaciones de riesgo, tanto en las reuniones privadas como al momento de coincidir en los lugares públicos.

Videos: Pablo Funes @dronmardeplata