Video: hizo un repelente casero, se acostó en una plaza bajo una nube de mosquitos y no lo picaron

Así consiguió la receta para ahuyentar los mosquitos, especialmente los que transmiten el dengue: en el video que compartió en la red china dio a conocer que mezcló un “50 por ciento de shampoo y un 50 por ciento de agua”, para luego batir la mezcla durante cinco minutos.

El repelente casero a base de shampoo que sirve para ahuyentar los mosquitos del dengue

“Dejen de comprar Off gente. Acá Oscar nos dio el tip para ahorrarnos guita. Ni uno se le acercó. Es impresionante”, comentó el tiktokero.

En su publicación, que se viralizó enseguida, acumuló millones de reproducciones y miles de likes, con comentarios de seguidores que quedaron impactados por la eficacia del repelente casero.

“Ese shampoo sirve para todo menos para el pelo”, “Confirmado. Recién me puse, fui al jardín de mí casa que recién me habían picado por todos lados. Ni siquiera se acercaron. Muy bueno”, “Lo hice ayer porque se me termino el off y es espectacular, cualquier shampoo sirve”, fueron algunos de los mensajes que le enviaron.

El video que se viralizó de la efectividad del repelente casero