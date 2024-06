Video: impresionante invasión de mosquitas en Mar del Plata

“En este caso en particular sorprendieron a marplatenses esta semana”, agregó. “Son apariciones masivas, el término invasión es un poco incorrecto, pero hay mucha cantidad, desde el lunes o martes”, describió el profesional.

Sobre las características, para “llevar tranquilidad”, Porrini expresó que “lo más llamativo es que tienen ese comportamiento gregario. Son muchos individuos juntos, naturalmente les gusta vivir juntas”.

“Los adultos que estamos viendo están alimentándose de pequeñas partículas que hay en el suelo. Tienen la trompita que es como una esponjita. Ahí puede haber bacterias, levaduras, o algas”, remarcó.

“Miden un centímetro de largo, son más finitas que las moscas domésticas, no tienen colores llamativos, son gris oscuro. Si bien no son perjudiciales, lo que pueden causar sobre todo en la gente que anda por la costa es que nos choquen y molesten, es lo único que veo como una molestia momentánea. También se acercan a los focos de luz. No van a posarse sobre la comida”, finalizó.