Video: incendio de pastizales en Fortunato de la Plaza y Pehuajó

Cabe remarcar que, debido a las altas temperaturas, para este jueves en Mar del Plata el riesgo de incendios forestales el extremo. Desde la municipalidad, debido a esto, recomendaron no quemar pastizales, restos de poda o residuos, no tirar colillas de cigarrillos por las ventanas o balcones, no arrojar basura, botellas o vidrios en terrenos baldíos y encender fogatas en áreas permitidas y nunca olvidarse de apagarlas.