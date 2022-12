Video: la emoción de Beto, el papá de Dibu, al verlo llegar ovacionado por su ciudad

"Dibu no lo va a poder creer ", palpita cuando otea a un lado y otro y ve tanta gente con carteles, con banderas y decenas de mensajes de agradecimiento para el que, además de ser su hijo, es desde este último domingo el "mejor arquero del mundo". "Ni en sueños se podía imaginar esto", dice a Ahora Mar del Plata.

Está acompañado por el ex intendente Daniel Katz y el concejal Vito Amalfitano, el mismo que presentó el proyecto para ponerle el nombre de su hijo al Estadio Mundialista. "Cómo no me va a emocionar", reconoce y se para cuando escucha las sirenas y la ovación de la gente, que ve llegar al nuevo ídolo que tienen estas playas y también el país.

"Olé, olé, olé, olé.... Dibuuu, Dibuuu", le cantan. De pie lo ve avanzar por el pasillo de honor que le forman para llegar al escenario, donde lo esperan chiquitos de divisiones infantiles de Urquiza, Talleres y San Isidro, los tres clubes en los que jugó aquí, además de otros de escuelitas de arqueros y de fútbol adaptado. Se tapa el rostro y se esfuerza para contener las lágrimas. Su pareja y allegados lo abrazan. Se recompone, mira y disfruta. Vive un momento increíble. Como ganar la Copa del Mundo, inolvidable.