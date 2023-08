Video: la zarigüeya que causó sorpresa en un local fue liberada en la Laguna de los Padres

Embed

Antes este conmociónate hecho desde la Fundación Fauna Argentina explicaron que estos animales “cumplen un papel clave como controladores biológicos, ya que decir alimentan de ratas, arañas, alacranes y gran cantidad de insectos evitando así, posibles plagas”.

Lamentablemente, aclararon, que lo sucedido ayer se debe a “la pérdida de su hábitat natural y al avance de las poblaciones humanas”. Y agregaron que “son animales que tienden a escaparse por lo que no poseen una conducta peligrosa. No obstante, cabe destacar que no deben ser manipulados y ante cualquier situación, comunicarse con Defensa Civil al 103”.

¿QUÉ SUCEDIÓ EN EL LOCAL?

Una tienda de decoración cuyas responsables quedaron impactadas por este inesperado protagonista que se movía con tranquilidad entre sillones y muebles.

Beto Mena, movilero de Radio Brisas que tuvo acceso original a estos videos, se acercó hasta el lugar para tomar testimonio de las empleadas del lugar. Perplejas por lo que estaban viendo, alcanzaron a tomar sus teléfonos celulares y registrar este hecho sin precedentes, al menos para ellas y la zona, que ya que los comerciantes vecinos también se asustaron por la novedad.

Ya algo más tranquilas, al menos por el vidrio que las separaba de la comadreja, le dedicaron otro registro cuando el animal las miraba desde la vereda. Casi con la tentación de volver a ingresar.