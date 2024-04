Video: pidió ayuda a sus vecinos y la sorprendieron con un envío mediante el ascensor

Una joven contó que mientras estaba cocinando un pastel de papas para la cena notó que no tenía más huevos en la heladera, por lo que acudió al grupo de WhatsApp del edificio para pedirle uno prestado a sus vecinos. En este marco, la decisión que tomó uno de ellos la dejó descolocada por completo.

A través de un video de TikTok, bajo el nombre @candeayet, la chica compartió la captura de pantalla de la conversación con uno de sus vecinos y el método que eligió él para hacerle llegar el alimento.

“Hola vecis ¿Alguno me presta un huevo? Jajaja, estoy haciendo un pastel de papa y me olvidé de comprar”, escribió Candela en el grupo junto a los otros inquilinos. Seguido a eso mostró la respuesta que tuvo uno de ellos: “Ahí está yendo. Jaja. De nada”. Cabe destacar que el chico no bajó el alimento él mismo, sino que optó por un gesto que llamó la atención de todos: se lo envió por el ascensor sobre una servilleta de papel.

“¡Le hizo una cunita!”, escribió la joven en la descripción del video que rápidamente se hizo viral en la red social ya que recolectó más de 70 mil ‘Me Gusta’ y cientos de comentarios de otros usuarios que se asombraron por la decisión. “Espero que le hayas mandado una porción. Que copados tus vecinos”, escribió una chica. “Y encima le pusieron una servilleta de cuna para que llegue bien sanito”, acotó otra seguidora. “Por estas razones quiero vivir en un edificio”, sostuvo otra.