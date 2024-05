Video: se enojó porque no lo dejaron entrar al baño y llenó de caca un edificio en pleno centro

"La galería estaba cerrada, yo le expliqué este motivo al chico y me reclamó porque quería venir al baño. Se ve que se enojó por eso, porque habíamos cerrado por el paro, y empezó a quejarse. Me dijo que me iba a abrir la puerta a patadas. A la hora me avisan lo que pasó con la materia fecal y veo que fue este chico", expresó Mario, encargado de la galería, a Ahora Mar del Plata.

En las imágenes, captadas por las cámaras de seguridad de la galería, se puede ver a un hombre con una bolsa en la mano esparciendo la materia fecal por el portero eléctrico, vidrio y picaporte.

"Fue al baño, defecó en una bolsa, y dentro de la galería hizo todo esto. Los propietarios del edificio se lo querían comer, llamé a la policía y se lo llevaron detenido. A la policía dijo que no lo habíamos dejado entrar al baño pero se ve que entró igual e hizo lo que hizo", completó el encargado.