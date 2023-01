Video: un camión de basura quedó atascado en el barrio Autódromo

Un camión de basura de la empresa 9 de julio quedó atascado este lunes por la tarde en las calles del barrio Autódromo. Los vecinos afirmaron que no es la primera vez que sucede y exigen el arreglo de las calles.

"Las calles estaban buenísimas. Estuvimos 15 años sin que pasara el camión de basura y ahora empezó. Pero hace un mes hicieron la obra de cloacas, y dijeron que mandaban a arreglar la calle, pero nunca lo hicieron", expresó Andrea, una vecina del barrio.

Esta situación ya se había dado el lunes pasado, tras la lluvia de Navidad y los trabajadores estuvieron 6 horas para quitar el camión. "Ayer llovió y hoy volvió a pasar lo mismo, con el riesgo de que el camión cargado vuelque hacia un lado", agregó Andrea.

"La cloaca es una mejora, pero tienen que arreglar las calles, si no el recolector también va a dejar de pasar. Nadie escucha, no nos escucha como vecinos. No contestan los mensajes. Necesitamos que arreglen las calles", denunció.