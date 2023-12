Video: un rottweiler asesinó a un caniche en la playa y aseguran que sigue causando pánico

En diálogo con el noticiero de Canal 8, la mujer contó que hizo el sábado pasado su rutina de todos los fines de semana, que incluye un paseo con su mascota por la zona de Las Toscas que culminan con una recorrida por la playa. "El perro iba jugando con su pelota, era un día normal. Confiada, me relajé un poco y cuando vi que había un rotweiller muy grande cerca le advertí a su dueña, que ni se levantó de su reposera. Y en un abrir y cerrar de ojos, lo atacó y me lo mató. Recién ahí salió corriendo; cuando lo vio muerto y me puse a gritar y llorar", describió la mujer.

"Era mi vida, mi compañero", insistió, todavía conmovida por el perro que tuvo que cargar en sus brazos, en un recorrido por varias veterinarias donde confirmaron que ya estaba muerto.

Ante la viralización de las imágenes que muestran la fuga cobarde de la mujer con el perro asesino, Ángela contó que varias personas la contactaron para decirle que conocen a la mujer y que vive en la zona de Acantilados. Allí le dijeron que es un perro que causa pánico y que motivó muchos conflictos vecinales.

"Ella dice que su perro es su bebé y justifica todos sus actos. Tiene problemas con todos los vecinos y vive cerca de una plaza a donde hay familias que dejaron de ir con sus hijos por miedo a que los ataque. Una mujer tiene problemas para entrar en su domicilio porque siempre está suelto. Le pidieron de mil maneras que lo saque con una correa y no entiende", alertó.

Consultada por si decidió contactarla tras la fatalidad, aclaró que no lo hizo ni lo hará porque ya hizo una denuncia y espera que intervenga la justicia.

"Espero que Zoonosis se haga cargo de un perro así que anda suelto sin control, sin correa y sin bozal. Suelto en las playas. Las autoridades tendrían que hacer algo con urgencia; atacó a mi Rocco pero podría haber atacado a un niño o un adulto mayor", reclamó, ya presa de la indignación.

En relación con el video viral, dijo que "lo que más bronca me da es ver cómo agarra la reposera y sale corriendo".

"Una de las personas que me contactó, me dijo que ese día, ella salió para la playa y un vecino le dijo 'vas a tener una desgracia con ese animal suelto'. Y ella le respondió 'más vale que cuando vuelva tu perro no esté afuera'", con una actitud desafiante y confrontativa, que aseguran que mantiene como su marca registrada.