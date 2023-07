Violencia de género: presentó 265 restricciones y 151 denuncias contra su ex pareja

La violencia de género deja huellas y no solo físicas. También en el alma y el ánimo, castigado también por la falta de respuestas. Así lo plantea Karina Godoy, que no solo sabe de sufrir maltrato sino también el sentir que no la escuchan. Ni siquiera la justicia.

“Más de 265 restricciones se han fijado y presenté 151 denuncias por violencia de género, no pueden decir que no hice nada”, dijo en declaraciones a Teleocho Informa sobre este particular caso que lleva a los medios decidida a contar lo terrible que le ha tocado vivir.

Relata la historia y cuenta que “la primera denuncia fue en 2011, cuando fue la primera vez que me golpeó y sentí que mi vida corría riesgo”.

“Hacer la denuncia era volver al infierno, que era donde estaba el papá de mis hijos, sabiendo lo que iba a venir y pasar”, detalló sobre uno de los momentos que más temía, sobre todo porque sentía que se podía quedar sin alguno de los niños.

violencia.png

Fueron, dice, 13 años de convivencia con la persona a la que hoy denuncia y le teme. “Se habla de violencia de género y nos dice que nos gusta que nos peguen, que buscamos esa vida, y yo digo que no. Vivía por miedo, por temor a la vida de mis hijos y la mía misma”, explicó.

Sobre la situación de violencia de género reflexionó: “Te sacan toda relación, tu independencia”, dijo de una sensación que la llevó a tomar un día la decisión de alejarse. “Nos fuimos sin nada. Me fui con mis tres hijos y mi libertad”, describió Godoy.

Sobre los niños dijo que “quedaron dañados psicológicamente” y también denunció que su hija “tampoco tuvo respuestas de la justicia” cuando fue con planteos de similar tenor. “El Estado nos abandonó”, asegura.

Y en cuanto a su ex pareja hoy dice que “a él es al primero que le genera risa que yo voy a denunciar” porque advierte que por más que recurra a tribunales, cualquiera sea el argumento, no hay consecuencias. “No me pueden decir que no fui, que no intenté hablar. Fui a donde me dijeron, pero no me respondió nadie”, acusó.