Volvió la marplatense accidentada en Cancún: "Estoy feliz, emocionada y contenta"

“Quiero ver a mi perro”, dijo. “Me emocionó Ver las tierras nuestras y la gente en el avión. Ya en la fila la gente me conocía, escuchar la tonada argentina te cambia. Estoy bien, pero tengo para rato, me va a llevar como un año tener fuerza en la pierna y volver a caminar”, agregó la modelo.

“No soy muy positiva, me quejo, tengo mucho odio con la que me chocó, pero son cosas que no puedo cambiar”, reclamó, además, con lágrimas en los ojos y en una silla de ruedas ante la imposibilidad de trasladarse por sus propios medios.

“Me han mandado muchos mensajes, saludándome y preguntándome todos los días, hubo gente que prendió velitas pidiendo por mí. Ahora voy a comer comida argentina, torta que me hacen mis amigas, choripan, de todo. Tengo muchas ganas de volver a caminar y hacer gimnasia”, agradeció y deseó Yesica.

Sobre el momento del choque, relató que “me acuerdo que estuve mucho tiempo en el semáforo esperando para cruzar, charlando con mi amigo, y no me acuerdo más. Cuando me desperté en el hospital y vi a mi hermana, no sabía dónde estaba, si en Argentina o Brasil”.

Karen, su hermana, destacó además que “fue un proceso muy duro, sobre todo al principio, y también durante todo el proceso. Fue muy difícil por su salud, por los temas burocráticos, pero con el amor se sale adelante y todo es posible”.

Sobre el momento en el que se enteró de la terrible noticia, recordó que “estaba por tomar el colectivo, y me entero por alguien que me escribe al chat del Facebook que habían subido una foto al grupo Argentinos en Cancún. Decía que una chica había subido en un accidente. En ese momento me tiré al piso y lloré por la distancia, la incertidumbre. Eran las seis de la tarde y hasta las doce no supe nada”.

Alejandro, el cuñado de Yesica, agradeció a los medios que se hicieron presentes, después a toda la gente que donó dinero. “Eran horas oscuras. Agradezco especialmente a Viviam Perrone, de Madres del Dolor, por el tema del avión sanitario, que era posible”.