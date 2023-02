Sofi Berardi, enredada entre amores de Fede Bal, tiene y muestra su nuevo departamento en Mar del Plata

Se encargó de contarlo en redes sociales, con video y detalles de las distintas mejoras que tiene esta propiedad en la que está trabajando con su hermana para decorarla y equiparla. “Estamos cerquita del mar”, dice sin dar mayores detalles pero con zoom suficiente como para que se vea en el horizonte una línea celeste que marca la costa a no menos de 1500 metros.

La panelista, modelo y ahora tercera en discordia –al menos desde los diálogos por Whatasapp- parece estar muy entusiasmada con este nuevo paso en su vida, un avance que le permite tener su propia “casita”, como le gusta llamar.

Entonces, teléfono en mano, hizo un mini apart tour con recorrido por las distintas dependencias. Por ejemplo el baño, donde destaca que hizo colocar una mampara que le dejó una tarea que aún no pudo resolver y para la que pide asistencia y consejos: no le puede sacar los stickers a las puertas vidriadas.

Del dormitorio se enorgullece de tenerlo ya con cama. Con marca, lo que implica canje, y también un beneficio para sus seguidores en redes: promete sortear un colchón a la brevedad.