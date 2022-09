Su papá tiene cáncer y pide que IOMA cubra la cirugía: "Si no lo operan, se muere"

“Denuncié a la obra social por abandono de persona. Mi papá espera ser operado con urgencia. La Clínica Pueyrredon presentó todos los presupuestos pedidos y no hay respuesta”, expresó en Ahora.

Angustiada, la joven remarcó: “No sabemos qué más hacer. Presentamos un recurso de amparo con medida cautelar favorable para el 100% de cobertura y cuidados para después de la operación. También se los intimó penalmente y tienen una multa diaria por cada día que retrasen la propuesta”.

La pesadilla se repite. Hace dos años Nebil sufrió un duro accidente en su cuero cabelludo e inició un reclamo público a través de sus redes sociales para denunciar la falta de autorización de IOMA para operarse. Hoy la historia se repite con su papá.

El tiempo afecta la condición de Edgardo. “Si no lo operan, se muere y siento mucho dolor de no poder ayudarlo”, contó la joven, que vive con su papá y dos hermanos con discapacidad. “Él no puede dormir, comer ni estar parado. No da más”, describió.

“No hay antibióticos, analgésicos, ni nada que pueda mejorar la situación. También pido ayuda en las redes sociales por si alguien puede ayudarnos a pagar la cirugía, pero no tiene por qué ser así”, agregó.

A Edgardo le detectaron la enfermedad hace un año y medio. “Hizo el ciclo de quimioterapia, rayos e inmunoterapia, pero el tumor volvió. Le tienen que sacar la oreja completa, pierde la audición y necesita un trasplante. IOMA nos tienen que ayudar porque la hacen todavía más difícil. Mi papa no aguanta”, expresó.