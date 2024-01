Suba de combustibles: "Ya no se puede hablar de precios atrasados"

"La novedad a partir de ahora es que ya no se puede hablar de precios atrasados y estos precios completan el traslado de la última devaluación del dólar", expresó el referente del sector en diálogo con Canal 8.

"Alguien dirá 'este es el mundo perfecto para las petroleras', pero el país entra en una situación de libertad de precios en donde también podrían bajar. Ahora los precios se rigen, los que se importan, por la paridad de importación, y los que se exportan, por la paridad de exportación. Si sucede algo en el mundo como que el petróleo bajara de 70 u 80 dólares a 40, los precios tendrían que desplomarse porque esas son las reglas de un mercado más libre. Los precios si se mantuvieran estables solo podrían subir por las pequeñas devaluaciones del dólar oficial", agregó.

Según Delfino, "en la red de YPF los precios son iguales, y en las otras marcas se van a ir ajustando en función de lo que hagan ellos". "En un mercado que tiende a estabilizarse seguramente la brecha entre las distintas marcas también se achique", graficó.

"Hasta ahora los precios del agro venían por encima y todavía esos precios no están. Eso me da que pensar que van a subir pero no tanto y quedarán parejos con los surtidores", sostuvo el representante de los estacioneros.

También puso en cuestión qué pasará con los componentes internos, que, de modificarse, podría motivar en un tarifazo aún mayor.

"Le diría a los clientes que aprovechen para cargar ahora que todas las marcas tienen descuentos y sistemas de fidelización porque pueden hacer economía. El servicio es normal y no hay desabastecimiento", concluyó.

Entre tanta remarcación de precios, un llamativo cartel se robó todas las miradas, especialmente de los automovilistas que este miércoles fueron a cargar nafta a la estación de servicio Shell de Independencia y Garay, donde el litro de nafta V-Power aumentó a $1039.