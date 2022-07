Subsidios a la luz y el gas: ayudan a adultos mayores a realizar el trámite de inscripción

Desde el viernes, el formulario está habilitado a través de la plataforma del Gobierno nacional y en la aplicación MiArgentina, sólo para aquellos usuarios cuyo DNI finalice en 0, 1 y 2 hasta el 19 de julio; los terminados en 3, 4 y 5 tendrán plazo entre el 20 y el 22 de julio; y los que culminan 6, 7, 8 y 9 entre el 23 y el 26 de julio.

No obstante, en Mar del Plata, quienes no cuentan con los recursos tecnológicos pueden acercarse a las oficinas de la Liga de Amas de Casa, en la esquina de Independencia y 11 de septiembre. “A muchos les hicimos la Declaración Jurada. Ya la tienen cargada. Algunos quedaron frenados porque no tenían correo electrónico. El único requisito que pedimos como ONG es que sean socios”, indicó Marisa Sánchez, titular de la Liga de Amas de Casa.

Para completar el trámite, es necesario tener un correo electrónico. “Muchas personas vienen sin el correo electrónico. Es obligatorio que lo tengan. Los estamos asesorando y los enviamos a Anses para que puedan tener un turno y llenar la declaración jurada”.

En las largas filas de este lunes, se observó a muchos adultos mayores y también a jóvenes que realizaron el trámite para sus familiares. “Hay personas que no tienen celular y necesitan el asesoramiento”, indicó Sánchez.

La Liga de Amas de Casa volverá a realizar los trámites este miércoles de 15,30 a 17 y el próximo lunes 25 de julio en el mismo horario.