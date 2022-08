Tarifas de luz y gas: como evitar el tope de consumo y mantener los subsidios

Lee También: El nuevo esquema de tarifas y subsidios para la energía eléctrica, el gas y el agua

image.png

Consumo eléctrico

En el caso de la electricidad, la tarifa con subsidios tendrá un consumo máximo de 400 kW/hora por hogar por mes. Un punto a tener en cuenta es que en aquellas localidades que no cuenten con gas natural por red el tope se incrementará a 550 kWh. Los usuarios que reciban el subsidio y superen ese límite, deberán pagar la tarifa plena por aquello que consuman por encima del tope.

La tarifa de energía eléctrica que reciben los usuarios del AMBA cuenta con el detalle del consumo bimestral, sin embargo las empresas distribuidoras realizan la facturación en forma mensual, haciendo que los usuarios paguen en dos cuotas mensuales sus consumos bimestrales.

Algunos consejos para ahorrar y cuidar el consumo de 400kw:

Cronometrar el encendido de artefactos

Uso de lámparas led para reducir más del 50% el consumo

Utilizar electrodomésticos con Eficiencia Energética A, A +, A ++, A +++

Usar el lavarropas la menor cantidad de veces

Como conocer el consumo promedio de nuestros artefactos electrónicos

En la página web del ENRE (Ente Nacional Regulador de la Electricidad) y en las páginas de las empresas distribuidoras, como Edenor y Edesur en la zona del AMBA, se pueden encontrar calculadoras que permiten a los usuarios conocer cuál es el consumo promedio de cada electrodoméstico y artefacto eléctrico y además permiten calcular el promedio mensual según la cantidad de horas que se usan por día.

image.png

Consumo de Gas

Desde el Gobierno se mencionó el siguiente ejemplo: un hogar de consumo promedio, para el caso del nivel de más ingresos, con una factura de $1.650 en junio, se incrementará $338 en septiembre, $468 en noviembre y $649 en enero de 2023. Esto sería $1.455 de incremento en total y la factura final en enero pasará a $3.105 (un 88% más con respecto a junio), siempre en valores promedio.

En la ciudad de Buenos Aires, el tope para aplicar los subsidios será de 175 metros cúbicos por año para los usuarios R1 (la categoría más baja) y de 403 metros cúbicos para la categoría R2-1. Luego, ese tope anual será mensualizado y el Gobierno está trabajando en una grilla con topes mes a mes para detallar a los usuarios.

Metrogas tiene un simulador de consumo, disponible en la web consumointeligente.com.ar. En él se puede obtener como ejemplo que un hogar en el que viven 4 personas, con cocina completa, un termotanque y dos estufas de tiro balanceado con 10 horas diarias de uso, tendrá un consumo mensual de 269 metros cúbicos de gas. Por ello, todavía no es posible establecer con precisión cuál será el consumo mensual de gas que requiere cada artefacto para no pasarse del límite y no tener que pagar por la tarifa plena.