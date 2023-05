Tarjeta de crédito: fuerte suba de tasas para financiarse

image.png

Un punto importante sobre las tasas mencionadas es que rigen para aquellas deudas que no superen los 200.000 pesos. Cuando el monto a financiar sea superior a ese importe, se aplicará la regla general para el financiamiento con tarjeta: cada banco cobrará una tasa que no podrá superar en un 25% a la tasa que cobra por préstamos personales. Es decir que si un banco cobra un 100% de tasa por un crédito personal, no podrá exigir más de 125% para refinanciar con la tarjeta de crédito.

Más allá de la suba de tasas, se conoció el índice Prisma correspondiente al primer trimestre de 2023, en que se mantuvo la preferencia por los planes de financiación cortos del Ahora 12,muy probablemente por el endeudamiento que acarrean las familias.

Así, el volumen de las operaciones de los planes Ahora 3 pasó de representar el 19,84% del total del consumo con este programa entre enero y marzo del año pasado al 37,03% en el mismo trimestre de 2023, con un crecimiento de 86,64% interanual.

Por su parte, las compras a través del Ahora 6 alcanzaron en el inicio del año una participación de 30,51% en el total, por encima del 19,84% del mismo periodo de 2022, con un crecimiento de 53,78% interanual. En este caso, también se superó la participación del último trimestre del año, de 30,23%.