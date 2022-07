Guillermo Messina, presidente Remicoop, se mostró preocupado por la inseguridad. "Estamos sufriendo robos todas las noches, especialmente en las zonas periféricas por la falta de presencia policial", dijo.Y agregó: "La Policía actúa, pero después dependemos de la Justicia".

"Necesitamos el control efectivo de la policía por toda la ciudad. Que donde vean un taxi lo paren y controlen a los pasajeros, no al chofer solamente. Que el asaltante no sepa donde lo va a parar la policía. La inseguridad hace más difícil que los choferes salgan a trabajar de noche porque la familia se queda muy preocupada. De noche no se puede trabajar casi, te asaltan, te golpean, te pegan un tiro, te prenden fuego el coche. Es algo que nunca pasó en Mar del Plata", afirmó Miguel Rodríguez, de Ampta.

"Cuesta mucho conseguir choferes para el horario nocturno por la inseguridad y por el dinero que se gana", señaló Horacio Capucho, de Pasocar.

"Necesitamos mayor presencial policial porque eso disuade a la delincuencia. Hoy no vemos presencia en los barrios de la periferia. Pedimos interceptaciones sorpresivas para detener a los delincuentes antes de que cometan el hecho", indicó Donato Cirone, secretario general del Sindicato Único de Peones de Taxi (Supetax).