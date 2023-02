"Te estamos esperando y buscando", el mensaje de la familia de la mujer desaparecida en Mar del Plata

image.png

"Belén vive en Buenos Aires y está con un proceso de tratamiento psiquiátrico con un diagnóstico todavía no muy claro. En esta última instancia no se sentía bien estando allá y se vino a Mar del Plata a la casa de los padres. A los días, se llamó a una ambulancia y quedó internada en el Interzonal por 15 días, donde no se la veía del todo bien. Le dieron un alta ambulatoria el sábado que pasó, al día siguiente, ya en la casa de los padres, no estaba bien tampoco y pidió volverse a Buenos Aires. Los padres se lo negaron porque el miércoles tenía que volver al hospital y estaba en medio de un tratamiento psiquiátrico", expresó su familia.