Tiene un local de pastas y le dejaron de vender harina subsidiada: "Me arruinan"

“Estoy indignada. Tengo un local de venta de pastas habilitado, soy monotributista y en el molino de Luro y Chile me suspendieron la venta de harina y semolín, dos insumos indispensables para la elaboración de pastas”, indicó Karina en diálogo con Ahora.

image.png

“No sé por qué suspendieron las ventas para monotributistas. Yo tributo como los responsables inscriptos. Eso no es legal, atentan directamente sobre mi fuente de trabajo y único ingreso para mí”, lamentó Karina.

La comerciante explicó que la semana pasada compró en el mismo lugar, con el subsidio del gobierno nacional. “Eso para mí era una gran ayuda, pero hoy me dejan sin insumos. Es un comercio chico, familiar, y con esto me arruinan”, expresó.

image.png

“El tema es que en otros lados no está subsidiada y me sale el doble. No me pueden negar la venta, porque yo no compro en negro”, concluyó.