Tini Stoessel se retira de la música por un tiempo y se va del país

Tini tendrá esta noche su primera presentación del nuevo disco tras dos fechas reprogramadas por el mal tiempo. La puesta en escena es a cielo abierto e incluye un arco de triunfo que simboliza el comienzo de una nueva etapa.

Es que, según revelaron, la cantante argentina se aleja de la música por un tiempo porque tiene otros proyectos vinculados a la actuación. "Este año Tini no canta más. Termina los shows, y en dos semanas se va a México a grabar una serie", adelantó Yanina Latorre en su programa de radio.

"No es con Lali Espósito como se dijo”. "En dos semanas se va a México y ya no vuelve hasta el 2025. Va a hacer un protagónico después de mucho tiempo que no trabaja como actriz”, reveló Latorre.

Todavía no hay información respecto al título de la producción o la plataforma de streaming en la que será publicada. Lo que sí se confirmó es que "no será una serie sobre su vida ni nada relacionado a ella".

Además, agregó que la cantante volverá con nuevos proyectos musicales el próximo año: “Empieza el tour 2025 con River, y gira mundial. Va a ser la misma Tini de siempre, con sus hits y un nuevo disco que comenzará a grabar próximamente". Su viaje a México "es un momento de su vida que necesita parar”.