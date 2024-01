¿Todo es música?: un marplatense crea melodías con los pulsos eléctricos de los árboles

En un mundo hiperconectado, hiperestimulado y un tanto efímero, nos pasamos horas frente a coloridas pantallas que atraviesan nuestras retinas y nos dan algo de ansiedad e insomnio. Irónicamente, parte de la sociedad, alguna un poco despierta y otra un tanto dormida, comenzó a querer reconectarse con la naturaleza.

Pero no todo es tan oscuro, tan extremo ni tan doloroso como las primeras palabras de esta nota periodística, que en un principio parece un conjunto de frases hechas de algún texto que probablemente capté en alguna que otra noche donde los pensamientos rumeaban en mi mente.

¿Por qué esta introducción? se preguntará aquel lector que curioso busca alguna buena historia para descubrir junto a esta periodista que lo invita a conocer, en esta oportunidad, a un artista orgullosamente marplatense y que nos presenta una pieza única: realizar música mediante el pulso eléctrico de los árboles.

La hiperconectividad me llevó a encontrar a Matías Primo, un músico de 35 años, un cantante que nos muestra lo cambiante de la historia, lo increíble que nos perdemos por la vorágine diaria e inevitable.

En mi caso, mediante mi teléfono, un recorte de un reel de Instagram hizo que su mundo, su arte y su perspectiva de vida se sumerja en mi mente. Mandé un mensaje con la esperanza que me contestara y así fue. El cantante citado en una entrevista de Dario Sztajnszrajber al músico Ricardo Mollo me daría respuestas.

Y a diferencia de cuando un mago revela su truco donde el interés se pierde de forma repentina, las palabras que Primo me dio al teléfono hicieron que mi intriga fuera aún mayor.

HAY VIBRACIÓN EN TODO: MATÍAS LA CONVIERTE EN MÚSICA

Ahora Mar del Plata: ¿Quién es Matías Primo?

Matías Primo: Soy un músico y cantante marplatense, tengo 35 años, pero con la música estoy conectado desde los 12 años. Comencé mi carrera como cantante romántico a mis 21 años, grabé un disco de covers con el productor Pablo Ramírez. Luego empecé a componer mis canciones. Con la naturaleza tuve conciencia ya de grande, se podría decir de adolescente.

Como artista estoy siempre en la búsqueda de poder dar un mensaje que impulse el volver a reconectar con la naturaleza, la naturalidad y el sentir. Ese es mi propósito.

A MDP: ¿Cómo llega el dispositivo a tu vida?

M P: En 2015 viajé a Miami para poder seguir mi carrera. Allí fue donde me regalaron este dispositivo para conectar con los árboles. Ahí comenzó mi verdadera transición: mutar de ser cantante a componer de forma instrumental. Este aparato se llama Music of the plant y fue creado por investigadores italianos.

Cuando me comentaron sobre este aparato pensé que era sumamente interesante, pero no tuve la iniciativa para ir y comprarlo. Se lo comenté a una amiga de Miami que se enloqueció y me lo regaló, todo fue por accidente.

A MDP: ¿Recordás cómo fue la primera experiencia con el artefacto?

M P: Fue con un grupo de amigas en Miami, lo conectamos en el árbol de la casa de Gloria que es como mi madre de allí. Fue muy movilizante. Pensar que el aparato estaba captando el pulso del árbol.

Nosotros mediante el dispositivo podemos transformar aquel pulso en notas musicales, tenemos que darle un sonido para poder escucharlo. Tanto árboles como plantas generan un pulso eléctrico que podríamos compararlo con el latido del corazón y, en el caso de los árboles, es generado por el agua. El dispositivo registra esa variación mediante el voltaje y lo transforma en notas.

Un sensor va a la hoja y otro va a la tierra cercana a la raíz. Lo que capta va a mi computadora y luego comienzo a seleccionar instrumentos y sonidos para escuchar el registro. Lo que realizo es un género electrónico de la rama ambient, aunque ahora estoy generando un poco más orientado a lo electrónico.

A MDP: ¿Cómo reaccionaste el día que escuchaste que Ricardo Mollo conocía tu arte?

M P: Es un ícono de la música, y que haya mencionado lo que sucede con este dispositivo mediante mi arte fue un regalo de la vida, me sentí primero sorprendido y luego emocionado.

A MDP: ¿Qué pasó cuándo te diste cuenta de lo que estabas creando?

M P: Entré en crisis, ´¿qué podría hacer con mi profesión?´, no llegaba a encontrar qué se podía realizar. Mediante este proceso también viajé a México y ya en el 2017 me instalé otra vez en Argentina. Esto le dio un giro en mi vida, ahora puedo entender que fue para darme esta identidad y eso se está expandiendo y lo que surja sé que será mediante esto.

En 2021 utilicé el tiempo y las redes para poder difundir lo que empezaba a crear con el dispositivo. En ese trayecto fui enamorándome mucho más de lo que estoy haciendo. En mi caso me enfoco en los árboles. El árbol tiene una simbología muy importante en la historia de la humanidad.