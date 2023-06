Todo esfuerzo tiene su recompensa: la carrera deportiva de Sofía Rivadeneira

La marplatense Sofía Rivadeneira se mudó a Buenos Aires en 2021 para desarrollar su carrera en el handball. Actual jugadora del club SEDALO, es convocada a la Selección Argentina desde 2017 . Participó en cinco Sudamericanos “Centro-Sur”, los Juegos Odesur 2022 y el Mundial Junior Eslovenia 2022. “Nunca me lo imaginé”, dice la joven de 20 años surgida y formada en la Asociación Cultural de Habla Alemana (Acha) al contar y reconocer su trayectoria deportiva.

Sofía escapaba de las clases de gimnasia artística que tomaba en el Instituto Gutenberg a mirar los entrenamientos de handball. “Me buscaban por todos lados y yo estaba hipnotizada mirando cómo se movía la pelota de acá para allá, además de que tenía compañeras jugando y los entrenadores me conocían. Se cansaron de insistir hasta que me decidí y empecé a entrenar. Desde ese momento nunca lo dejé”, cuenta.

Tras cuatro años dedicados a la Asociación Cultural de Habla Alemana, decidió que era momento de ir por más. “En Acha ya había llegado a mi techo. Había logrado estar en la Selección Argentina de menores participando en el Sudamericano en Paraguay y tenía oportunidades de jugar en Buenos Aires”, sostiene y explica que no las desaprovechó. Durante dos años, Sofía viajó todos los fines de semana a jugar en CI.DE.CO. (Círculo de Comunidad), club ubicado en Lanús.

“Como todavía estaba en el colegio, todos los viernes a la salida de la escuela viajaba para llegar a entrenar por la noche en el club, los sábados estudiaba y los domingos volvía a Mar del Plata después del partido. Esto lo hice hasta terminar el secundario y asentarme en Buenos Aires tanto para estudiar como para no perderme los entrenamientos del club ni de la Selección”, cuenta la marplatense.

Sofia-Rivadeneira-foto-prensa-IFH.jpg

“Me acuerdo y se me pone la piel de gallina", dice Sofía al recordar su primer partido con la Selección Argentina de menores en el Comité Olímpico Paraguayo. “Después de tantas idas y vueltas, tantos viajes, entrenar una semana entera doble turno, el esfuerzo y el tiempo dedicado tanto mío como de mis padres, que siempre me apoyaron, fue una alegría y un alivio enorme”, agregó.

En 2019, Sofía aterrizó en Europa con la ambición de mejorar deportivamente y jugó tanto en España como en Noruega. “Fue gracias a Alejandra Rodríguez, la entrenadora de la Selección femenina. Ella tenía un amigo entrenando en Martorell, club en España, así que en enero de 2019 acepté la oferta para aprender y seguir creciendo en el deporte. Después de tres meses, volví a Argentina y el entrenador nuevamente me convocó, pero esta vez a Noruega. Allá también permanecí tres meses entrenando y jugando en Vikhammer HK con el mismo objetivo”, relata.

Sofia-Rivadeira-Foto-seleccion-argentina-de-handball-1200x900.jpg

Convocada en más de una oportunidad, Sofía describió lo que implica jugar en Selección Mayor femenina, también conocida como “La Garra". “Al principio sentís miedo y ansiedad porque no querés equivocarte. Son tus ídolas desde chica, las que veías y aspirabas a ser ellas. Es una locura estar compartiendo cancha, vestuario, habitación, todo lo que es fuera de escena con ellas”, dice emocionada.

De cara al futuro, la meta más próxima de la marplatense es estar en la lista de convocadas a los Juegos Panamericanos Chile 2023, que es clasificatorio a los Juegos Olímpicos Paris 2024. “Es complicado porque sólo van 14 jugadoras. Se reduce la lista y se reducen las posibilidades, más cuando sos categoría Junior, como en mi caso. Pero jugar el Panamericano es mi próximo objetivo”, declara.

Además de dar a conocer su trayectoria en el handball, opina que “si no tenés el apoyo económico necesario es complicado despegar en este deporte. Para mejorar y crecer dentro del país, lo ideal es vivir en Buenos Aires”. En la búsqueda de clubes externos a Argentina, “lo principal es tener un representante, no sólo por cuestiones legales, sino que logre hacerte llegar a los clubes, que te vean”, explicó.

“Nunca me lo imaginé. Nunca pensé que podía jugar un Sudamericano en Buenos Aires y salir campeona, participar de un Mundial o tener la oportunidad a los 16 años de jugar en dos países de Europa”, comenta Sofía al reconocer todos sus logros. “Todo se fue dando sobre la marcha. A medida que veía las posibilidades de estar y jugar, las aprovechaba al máximo”, agregó.

“No creo que hubiera logrado todo esto” dice Sofía al imaginar su carrera deportiva de haber permanecido en Mar del Plata. “Si yo no jugaba en Buenos Aires, la oferta de ir a España y Noruega no se hubiera dado y las chances de jugar en Selección tampoco. Es algo incierto, pero aun sacando todo esto, no sé qué tanto hubiera mejorado y progresado” concluyó.

Entrevista: Micaela Delfante.

Fotos: Prensa CAH.