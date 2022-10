Toma de escuelas: el Gobierno porteño exige pagos millonarios por "daños y perjuicios"

Véase También: El Gobierno porteño denunció a los padres de los alumnos que tomaron escuelas

Por su parte, desde el Centro de Estudios Legales (CELS) repudiaron la medida de Rodríguez Larreta y consideraron que "es un nuevo intento de generar temor en la comunidad educativa. No hay que dar lugar a esta estrategia. Hay que contestar la carta rechazando cada uno de sus términos".

image.png La imagen de las cartas documento enviadas a los padres.

Las palabras de Soledad Acuña

Al respecto, la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, había anticipado la semana pasada que se iba a efectuar el reclamo a las familias de los estudiantes involucrados en la toma de la Escuela Normal Superior en Lenguas Vivas "Mariano Acosta" por el pago del "costo laboral de salarios del personal docente" durante el periodo de protestas. De esta forma, la cifra equivaldría a los 1,5 millones por día.

Por el momento, la acción legal está acotada a la toma de esta escuela en particular, aunque el Gobierno porteño adelantó que se hará extensiva a los restantes colegios tomados o que estuvieron tomados, que son un total de 16. Asimismo, Acuña también dio a saber que promoverá "una denuncia penal" contra los padres de los estudiantes activos en las tomas.

"Es un mamarracho jurídico porque la notificación no está a nombre de los padres o madres supuestamente denunciados. A mi me me llamaron por teléfono pero no me enviaron ninguna notificación escrita", dijo Paola, madre de uno de los estudiantes, al respecto de las denuncias. "Es una forma de amedrentar a los alumnes y a las familias", agregó.

image.png Los destrozos en la escuela "Mariano Acosta", una de las escuelas tomadas.

Los costos que justifican la cifra

Según transcendió en un documento oficial, los costo laborales por día que implica tener cerradas algunas de las escuelas son los siguientes:

Escuela Normal Superior en Lenguas Vivas N° 2 DE 6 "Mariano Acosta" = $ 1.503.006,55

Escuela Normal Superior en Lenguas Vivas "Sofía Esther B. de Spangenberg". conocido como "Lengüitas" = $ 1.309.718,96

Escuela de Educación Media N° 1 DE 14 "Federico García Lorca" = $ 374.206,17

Escuela de Educación Media N° 7 DE 9 "María Claudia Falcone" = $ 377.585,05

Colegio N° 3 DE 2 "Mariano Moreno" = $ 876.608,45

Liceo N° 5 DE 11 "P. Guaglianome" = $ 554.251,75

Escuela Superior de Educación Artística en Cerámica N° 1 = $ 820.410,56

Escuela de Educación Media N° 3 DE 7 "Osvaldo Pugliese" = $ 291.178,16

¿Qué tan legitimo es el reclamo de la ciudad?

Acorde a las autoridades porteñas, la denuncia se basa en el artículo 60 del Código Contravencional, que pena a quien ingrese o permanezca contra la voluntad del titular del derecho de admisión, en lugares públicos o de acceso público o privado.

Por otro lado, el CELS advirtió que los reclamos contra los padres y madres de las y los estudiantes que llevan adelante tomas "no son viables jurídicamente". "No se puede criminalizar estas protestas en lugares de estudios, que están aseguradas por muchas convenciones, entre ellas, la de los Derechos del Niño", afirmaron desde la organización vía Twitter.