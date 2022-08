Tomó un remís por diez cuadras, le cobraron un insólito gasto extra y estalló de bronca: "Fue un robo"

"El lunes 25 pedí un vehículo de una empresa. Cuando llegó, guardé la mercadería en el baúl sola, sin que la conductora me ayudará”, comenzó su descargo por redes sociales.

Ella iba a realizar uno de sus viajes cotidianos, de apenas son 10 cuadras, pero desde el inicio comenzó a tener inconvenientes con la conductora, ya sea por una desviación en el viaje de más de 15 cuadras o incluso “malas contestaciones”.

No obstante, la insólita sorpresa llegó a la hora del pago: además del remís, la empresa le cobró "un flete aparte" por llevar mercadería en el baúl. La mujer no dejó pasar su indignación, pero no pudo evitar abonarle los 600 pesos extra a la conductora.

“Cuando llegamos a destino le pregunté cuánto era y me respondió 400 pesos de viaje y 600 pesos más por el flete. Yo riéndome, le pregunto nuevamente cuanto es y ella responde lo mismo. A mí sinceramente me dio risa y le digo es 400 pesos, le pagó y ella me responde que faltan los 600 del flete", explicó en una entrevista con el medio local VillaMaríaYa.

La damnificada se identificó como Camila, una vecina de Villa María, Córdoba, quien hizo pública la “lamentable” situación.

Según la vecina, ella toma taxis de manera habitual y nunca le cobraron por llevar cajas en el baúl o en la parte trasera: “Fue un robo de la conductora. Llamo taxis tres veces a la semana a dicha empresa para hacer el mismo viaje, son diez cuadras de Don Emilio a mi domicilio y nunca me cobraron aparte por cargar cajas arriba”, remarcó.

La respuesta de la remisería

A pesar de la irrisoria situación que tuvo que atravesar, Camila debió abonar el pago extra por el traslado de los productos. Sin embargo, decidió hacer su reclamo con la remisería, para consultar si era o no un gasto que se sumaba al servicio.

“Les pregunté amablemente si ellos cobraban aparte del viaje, un flete por cargar algo arriba del vehículo y, desde la empresa, me dijeron que no. Ellos no cobran nada extra”, explicó la cordobesa indignada.

Desde la remisería, le aseguraron que al finalizar el turno iban a solucionar el cobro extra y charlar con la conductora implicada. No obstante, por lo pronto, Camila aseguró no haber recibido ninguna nueva respuesta o llamado al respecto.