Topa apuntó contra Tini Stoessel: "Es mala influencia"

Hace un tiempo, Topa se animó a hacer pública su familia de dos papás, ya que antes tenía miedo de perder su trabajo en Disney. El actor y su pareja son padres de una niña de dos años, Mitai. En Mañanísima, el programa de Carmen Barbieri, habló de la crianza de la niña y confesó que está muy atento al contenido que la pequeña consume en internet, ya que le preocupa su futuro.

“Para mí es un tema que está bueno hablarlo, porque el bullying está a flor de piel, y los más chiquititos sobre todo no saben que están haciendo bullying”, comentó al respecto.

Y fue allí donde resaltó que los niños “copian” lo que ven en la televisión, en las redes o en plataformas digitales como YouTube, sin reparar en qué está bien y qué está mal.

“A veces tienen reacciones que uno dice ‘pero eso no lo ves en casa’… Y lo ven desde YouTube, o no sé. Hay que tener mucho cuidado ”, expresó. Como ejemplo, mencionó a Tini Stoessel como una “mala influencia” para los niños. “Hay videos donde están bailando chicas o chicos, ponele canciones de Tini, ¡que son espectaculares!, pero los más chicos se empiezan a vestir de una manera que no sé si está buena, muy sexualizados. No está bueno y lo noto ”.

Y ante esta situación, comentó que debería existir un algoritmo que gestione el contenido que pueda ser consumido por infantes de entre dos y cuatro años.