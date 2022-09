En un comunicado, dejaron en claro que "no aceptarán" trabajar en un lugar que "es a 10km del centro y no cuenta con ninguna seguridad ni una comisaría cerca". "Vamos a caminar por nuestras zonas de trabajo que ya existen", aseveraron.

Y agregaron: "Hemos solicitado reiteradas veces habiliten zonas cercanas al centro sin frentistas, como las de Luro de Chile hasta Tierra del Fuego, y las distintas calles que se encuentran dentro de la Plaza Rocha. Estas propuestas no fueron consideradas".

zona roja 1.jpg

"Las zonas de trabajo sexual no pueden ser elegidas al azar, mucho menos por personas que no son trabajadores sexuales. Cada zona responde a diferentes intereses de las trabajadoras y sus clientes. No es lo mismo la Av. Champagnat, donde muchos clientes son camioneros, que la zona de la Vieja Terminal, que cuenta con muchos hoteles transitorios", argumentaron.

En ese sentido, remarcaron que "cinco zonas de trabajo sexual con más de 150 trabajadoras sexuales, agrupadas en 200 metros a las afueras de la ciudad, es una propuesta cínica, que no contempla nuestros Derechos Humanos y debería escandalizar a todas las organizaciones sociales y organismos internacionales dedicados al tema".