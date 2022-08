Travel Sale 2022: ofertas y destinos para viajar más barato

TravelSale es una iniciativa de FAEVyT, y con el apoyo de CACE para promover la relación entre las agencias de turismo y los viajeros del país.

TravelSale nació en el año 2015 y cada año ha tenido un crecimiento exponencial. Tanto en agencias participantes, productos ofrecidos, visitantes y viajeros que aprovechan las mejores oportunidades para viajar por Argentina y el mundo.

La iniciativa viene evolucionando para dar la mejor respuesta tanto a los consumidores como a las agencias de viajes, a los destinos y a los prestadores turísticos.

image.png

Desde el 22 al 28 de agosto, más de 40 empresas pondrán a disposición ofertas de destinos, alojamientos y paquetes de viaje en el Travel Sale 2022.

De acuerdo a la última edición de Travel Sale, hubo una marcada preferencia por los destinos nacionales, pero las ventas actuales muestran mayor presencia de viajes internacionales teniendo a Madrid y Miami como destinos favoritos de los argentinos. Los cinco destinos más buscados en agosto de 2022: Buenos Aires; Madrid; Miami; Bariloche e Iguazú.

“Almundo ofrece descuentos que van desde un 67% off en hoteles, 50% off en alquileres de autos, 15% off en circuitos por Europa y hasta un 10% off en actividades en Argentina, entre otros de los beneficios que podrán verse esta semana”, detalló Erika Schamis, directora de producto de Almundo.

Desde la agencia de viajes dijeron tener “expectativas altas para este Travel Sale dado que tuvimos muy buenos resultados en el último evento que fue Hot Sale. Después de dos años de pandemia, los argentinos vuelven a apostar cada vez más por viajar a los ritmos que solían hacerlo. En este sentido, este tipo de eventos resultan ser de gran impulso para quiénes están pensando en algún tipo de escapada, puedan finalmente concretarla”.

Por otra parte, fuentes de Despegar detallaron que la agencia de viajes ofrecerá 10% de descuento para los parques temáticos de Estados Unidos de Disney y Universal, además de un 15% de descuento en vuelos y paquetes internacionales para los clientes que paguen con tarjetas de crédito del BBVA. Sumado a ello, habrá promociones exclusivas desde la App de Despegar, como descuentos en vuelos de American Airlines.

image.png

“Es el momento ideal para empezar a planear las vacaciones de verano. Desde Despegar siempre recomendamos hacer las reservas lo antes posible para asegurar los mejores precios. Por eso, esta nueva edición del Travel Sale es una gran oportunidad para planificar el próximo viaje con anticipación y aprovechando los beneficios exclusivos”, comentó Paula Cristi, gerente general de Despegar para Argentina y Uruguay.

Desde la agencia detectaron que en el ránking de las ciudades internacionales se encuentran Río de Janeiro, Miami, Madrid, Cancún, Recife, Maceió, Salvador, Punta Cana, Londres y Natal. Para ambos casos, el promedio de estadía es de 6 días.

En Atrápalo, cuentan con ofertas exclusivas en paquetes de viaje hacia Brasil y el Caribe, con descuentos que van desde el 9% hasta el 45 por ciento. Por su parte, en Travel Services ofrece paquetes hacia Europa con reducciones de hasta el 25%, hacia Estados Unidos de hasta el 15% y por último hacia el Caribe y Brasil de hasta el 45 por ciento.

Mientras tanto, desde Avantrip, cuentan con hasta 15% de descuento en paquetes hacia Brasil y el Caribe, hasta 10% de descuento en paquetes hacia todo Europa, hasta un 60% de reducción en hoteles all inclusive internacionales y hasta un 15% de descuento en alquileres de vehículos internacionales.