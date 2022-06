Tuberculosis en una escuela de Mar del Plata: "Si se trata, es curable al 100%"

En diálogo con Ahora Noticias, la especialista dio detalles de cómo la enfermedad afecta a los más chicos: "En los chicos, las manifestaciones de la tuberculosis no son las clásicas que vemos en las películas, en las telenovelas, donde la gente adelgaza o escupe sangre, sino que son más bien de afectaciones de ganglios, en la piel, en los huesos, y muchas veces pasan desapercibidas".

"Siempre que encontramos un niño con tuberculosis, tenemos que encontrar un adulto que se lo contagia. Porque los niños en general tienen una carga de bacilos mucho menor, entonces no suelen ser los que contagian, sino que son contagiados por un adulto y hay que buscar a ese adulto", explicó la médica. "Diferente son los adolescentes, que como tienen tiempo para desarrollar la enfermedad, ellos sí manifiestan la tuberculosis clásica: pérdida de peso, sudoración nocturna y expectoraciones con sangre", agregó.

A su vez, Lovrics dio precisiones sobre las características de la enfermedad. "Es una infección producida por un germen que se llama micobacteria, que es de muy lento crecimiento. En general, se transmite por vía aérea. Se acomoda primero en la región del pulmón, genera como una zona conocida como nódulo y a partir de ahí, como tenemos un sistema inmunológico que lo contiene, queda ahí contenida y no pasa nada", explicó. No obstante, sostuvo que "cuando la carga de bacilos es muy alta o las defensas empiezan a bajar, se libera ese bacilo y se genera la clásica lesión pulmonar, que va generando cavidades o agujeritos en el pulmón, afectando el funcionamiento correcto. Uno no puede respirar. A medida que esos agujeritos o cavidades lesionan bazos, es cuando empezamos a tener expectoraciones con sangre".

"En los chicos, como la carga es más baja, muchas veces no tienen tiempo de desarrollar las cavidades en el pulmón y vemos los impactos por fuera: en el sistema nervioso central, o en los huesos, formas abdominales, en los gángleos, en la piel...", explicó Lovrics.

DIAGNÓSTICO Y SEGUIMIENTO

La infectóloga se refirió a los pasos a seguir al momento de detectar un caso de tuberculosis. "En general, la búsqueda de los casos se hace en la atención primaria. Vos hacés el diagnóstico del caso índice en el hospital, porque ya viene con un síntoma o un signo que te hace sospechar de la tuberculosis. Después. el resto, el estudio de los contactos, de los familiares o compañeros de trabajo, se hace siempre en la atención primaria de la salud, que se conoce como catastro familiar", explicó.

Sobre los riesgos de la tuberculosis, la médica sostuvo: "Como toda enfermedad crónica, que lleva una lesión, que no se trata, el riesgo es la muerte. Especialmente en los adultos que no hacen el tratamiento. En los chicos, que tienen las formas más graves, si no se tratan, pueden tener el mismo desenlace. Sin embargo, es una enfermedad curable. Si yo la detecto y la trato, se cura al 100% y uno tiene una vida totalmente normal".

"No es lo mismo tener una tuberculosis en la rodilla que en la cabeza. Las secuelas son distintas, la evolución es distinta y la gravedad es distinta. Siempre va a depender de cuál es el órgano afectado, qué tan rápido se detecta y si se cumple o no con el tratamiento", concuyó.

EL CASO DETECTADO EN MAR DEL PLATA

El caso detectado en un alumno de una escuela de Mar del Plata fue confirmado esta semana y el estudiante "se encuentra bien, está cursando el tratamiento correspondiente, respondiendo positivamente". "En principio fue atendido en el Hospital Regional y continua su tratamiento en la salita de Playa Serena. A partir de esta situación se activó el protocolo correspondiente", expresaron a través de un comunicado.

Según se supo, la información fue confirmada por la familia del alumno a las escuelas EES16 y EP80. Fue informada la Jefatura Distrital y el equipo directivo fue contactado por autoridades del sistema de salud Municipal, quienes orientan al equipo directivo sobre los pasos a seguir.

Se tomó contacto con la Coordinadora de CAPS Playas del sur, sede Playa Serena. Y se apersonó en el establecimiento para asesorarnos en las acciones a seguir y dar una charla a los alumnos e invitarlos a cumplir las acciones preventivas correspondientes", completaron desde Udocba.