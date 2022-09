Un bebé fue abandonado en una bolsa debajo de un auto junto a una estremecedora nota

La bolsa contenía además una carta que explicaba los motivos del abandono del recién nacido en la localidad bonaerense de Lomas de Zamora.

“Se llama Jesús. Su mamá no aguantó el parto y murió. Su padre lo abandonó apenas él venía en camino. Por favor, cuídenlo bien, yo solo soy de la calle y no tengo nada para él. No quiero que él pase hambre como yo ni frío. Nació el 8 de septiembre a las 04:30 am. Cuídenlo bien, por favor”, dice la nota que fue compartida en Facebook por una amiga de Belén Gutiérrez, una joven madre que encontró al bebé.

image.png

La mujer no sólo le ofreció refugio al menor sino que también lo amamantó, ya que es mamá de un niño pequeño que todavía toma teta. Las amigas llamaron a la policía para dar aviso del estremecedor hallazgo.

El bebé se encuentra internado en neonatología del hospital Gandulfo y su estado de salud es bueno. El caso es investigado por la Justicia