Un comedor marplatense pide ayuda ante la falta de alimentos: "Tenemos las ollas vacías"

WhatsApp Image 2024-01-22 at 19.46.14 (1).jpeg

En principio explicó que el comedor ubicado en Fleming al 2453 “hace cuatro meses que no tiene asistencia de Desarrollo Social”. Asimismo, resaltó: “Tenemos las ollas vacías, asistimos a 120 familias lunes, miércoles y viernes. Lamentablemente hace dos semanas que no podemos ayudarlos. Tememos que no podamos seguir abiertos”.

WhatsApp Image 2024-01-22 at 20.25.37.jpeg

En la misma línea, marcó: “No tenemos respuesta de Desarrollo Social. Nos da impotencia, Nación y Provincia no se comunican con nosotros”.

Por último, dijo: “Le pedimos ayuda a la comunidad marplatense para que podamos seguir abriendo nuestras puertas. El que pueda que colabore con alimentos secos. Se pueden contactar mediante el 223.692.5.124 o en el Facebook: @eugeniareynoso.reynoso”.