Un ladrón le robó a una mujer en su casa y después la abrazó: "Soy chorro para darles de comer a mis hijos"

La víctima, identificada como Patricia Morales (55), fue sorprendida por el ladrón en su casa ubicada en la calle Castelli al 900 de Bahía Blanca.

Fuentes policiales señalaron que, sin armas, el delincuente le exigió a la mujer la entrega de dinero y oro porque necesitaba "darle de comer a sus hijos".

Tras apoderarse de 10.000 pesos de la cartera, un teléfono celular y hasta pastillas de un ansiolítico, el ladrón abrazó a la mujer y le recomendó que no dejara más la puerta de la casa sin llave, tras lo cual escapó a pie.

La mujer radicó una denuncia por robo en la comisaría segunda de Bahía Banca y contó a la prensa que todo ocurrió cuando ingresar a la vivienda luego de pasear a sus perros entró por atrás suyo un hombre que le dijo que no se asustara, que era un robo y que le pidió plata y oro.

"Me dijo que no era asesino, que era chorro para darle de comer a sus hijos", expresó la mujer, al detallar que "se llevó diez mil pesos, el celular y se tomó tres Clonazepam".

"Me dio un abrazo y me recomendó que no deje más la puerta sin llave”, agregó la víctima.

El delincuente, identificado, Kevin Parson, fue detenido. El jueves de la semana pasada, se había escapó en moto de la cárcel de Viedma tras golpear a un guardia.

Según trascendió, Parson cumple condena desde 2016 por una causa de robo calificado.