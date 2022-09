Una de las más desbastadas fue la seguidora cordobesa Antonella Pagani, de 20 años, que tomó una decisión apresurada en la previa de los conciertos. La joven compartió su experiencia enTwitter y no tardó en volverse viral.

Cuando el cantante pop anunció su visita al país en el marco del “Justice World Tour”, la fanática se tatuó la fecha en la que él vendría al país, por supuesto, sin imaginar lo que iba a ocurrir cinco días previos a ese 10 de septiembre.

“Con un meme en el cuello y el corazón roto… Gracias Justin”, escribió @Ludmi_pagani17, junto con la foto del tatuaje que decía: “Justice, 10/9/2022”.

A las pocas horas la usuaria decidió borrar su publicación. Sin embargo, continuó con publicaciones que expresaban su desilusión por la cancelación de ambas fechas, como muchos de otros fanáticos.

En un comunicado oficial, Bieber explicó que la cancelación se debe a su delicado estado de salud y el síndrome de Ramasay-Hunt que atravesó a comienzos del año. “Después de bajar del escenario, el agotamiento me superó y me di cuenta que tengo que dar prioridad a mi salud en este momento. Así que me voy a tomar un descanso de las giras por ahora. Voy a estar bien, pero necesito tiempo para descansar y mejorar”, sostuvo.

Muchos recordaron lo sucedido en 2013, donde también canceló un show en el Estadio Monumental de River Plate.