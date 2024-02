Un niño no puede caminar porque IOMA no le entrega la prótesis hace dos años

Benjamín tiene seis años y sufre de fémur corto y hemimelia peronea por este motivo necesita con urgencia una nueva prótesis para poder caminar que fue solicitada a IOMA hace dos años y aun no obtuvo respuesta. El menor sufre lastimaduras, no puede jugar con sus amigos, ni caminar ya que la que tiene ya no es de su tamaño y, además, está rota.