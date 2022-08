Un tren atropelló y mató a un nene de 4 años: agredieron y asaltaron al maquinista

220814 Agreden al maquinista de la formación del tren Roca que atropelló a dos nenes

Una formación del tren Roca atropelló y mató al nene a la altura de la estación Bosques, en Florencio Varela. “El menor se soltó de la mano de su madre cuando iba hacia un cumpleaños”, dijeron fuentes del caso en declaraciones a Infobae. “No pude hacer nada, la mamá no lo agarró”, se defendió el conductor del tren.

El menor, identificado como Thian Gadiel Alfaro, se alejó corriendo de su mamá e intentó cruzar las vías lejos del paso habilitado. “Vio que la formación se acercaba y se quedó paralizado”, explicaron los investigadores.

El conductor no llegó a frenar y lo embistió. El nene murió en el acto. El abuelo de la víctima, que vive cerca de la estación, vio lo que sucedió y corrió a socorrerlo. “El hombre levantó el cuerpo del pequeño del suelo y lo llevó a su domicilio, pero para ese momento ya había fallecido”,

agredieron salvajemente al maquinista: “Lo golpearon y le arrojaron piedras e, incluso, en un momento intentaron prender fuego el tren con él adentro”, precisaron.

“Me robaron todo, loco, me robaron todo. Yo no tengo la culpa, no pude hacer nada, la madre no lo agarró”, se escuchó decir al maquinista en un video que filmó uno de los testigos que estaba en el lugar y que luego circuló en las redes sociales.