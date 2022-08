La víctima -que es docente de nivel inicial, profesora de yoga y terapeuta de reiki- hizo la denuncia en las últimas horas en la fiscalía de Delitos Económicos y precisó que el monto de la estafa asciende $ 1.125.000.

Hace más de un mes la mujer, de 46 años, comenzó a hablar por el chat de la red social Facebook con un hombre que figura con el nombre de Francis Dzeimsss. Lo que parecía el inicio de una relación amorosa a la distancia se transformó en una pesadilla para la docente.

"En julio me mandó la solicitud de amistad de Facebook y empezamos a hablar. Me contó que trabajaba en una empresa de transporte marítimo, que era el jefe de operaciones y logística y que había quedado varado en un barco en Canadá cuando estaba yendo para su país, Reino Unido. Me mandaba fotos que coincidían con las de su perfil en Facebook y le creí", contó la víctima.

El hombre le confesó que tenía miedo de que le robaran las joyas de su madre y más de un millón de euros. Francis comenzó a pedirle dinero a la mujer para poder destrabar el paquete que estaba en Tailandia con sus cosas de valor y enviárselo a ella a Argentina.

"Me contó que no tenía personas que lo puedan asistir, que tenía miedo que piratas entraran a su barco y le robaran todo. Me pidió un correo electrónico y se lo di. Me dijo que me iba enviar todas sus pertenencias a mí. Pero para recibir el envío tenía que pagarle a una empresa y yo le creí. Le mandé la plata para ayudarlo, pensando que estaba pasando una situación difícil", relató la víctima.

"Me mandaba mail falsos. Me dio una página para el número de seguimiento del envío y no figuraba el paquete. Era una página falsa. Armó una logística impresionante. Hasta me llamó una mujer tailandesa que hablaba en inglés y me dijo que la empresa era real y que deposite el dinero porque, de lo contrario, el envío iba a quedar retenido en la Aduana", agregó.

Pese a que nunca se había visto personalmente, la docente cayó en el engaño y le hizo tres depósitos: el primero de $125.000, el segundo de $ 500.000 y el último de $ 500 mil. "Perdí los ahorros de toda mi vida -confesó-. Me lavó el cerebro. Soy profesional, no sé cómo caí".

Tras la estafa, las charlas entre la docente y el hombre continuaron por chat. "Le pedí que me devuelva el dinero, que era para mis hijos. Pero me decía que me extrañaba, que me amaba y me seguía pidiendo dinero, que yo era la única persona que lo podía ayudar. Que retuviera el paquete hasta que viniera a Mar del Plata a visitarme y me prometía que íbamos a hacer un viaje juntos. Que iba a comprar propiedades. Me decía 'no te preocupes por el dinero, lo vas a recuperar'".

La docente está desesperada y quiere alertar a otras mujeres para que no caigan en el engaño. "Yo le creía, pero hay que estar atentos", dijo.

"Después de mandarle los tres depósitos de dinero, me empezó a pedir bitcoin. Parecía todo real. Fui al banco y a empresas de envíos de Mar del Plata para tratar de averiguar si era una estafa, me dijeron que el envío de las joyas las tenía que pagar él desde ella para mandarlas. Sospechaba, pero no me quería dar cuenta. Me seguía hablando, me pedía que le siguiera depositando plata, que estaba mal, depresivo, que se estaba por suicidar", señaló.