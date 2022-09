Una joven aseguró tener un hijo con El Noba y la mamá del músico la enfrentó

"Voy a subir esto y no voy a hablar más del tema porque se ve que la familia sube historias y las borra. Dicen mentiras porque no pueden justificar lo mal que se comportaron con esta situación", comenzó diciendo en sus historias de Instagram.

Y siguió: "Me dicen farandulera a mí, y si ellos no lo fueran, ¿no arreglarían el tema por privado como hice yo? Tienen miedo que se sepa y se les terminen los minutos de fama para lucrar más".

Según publicó Clarín, Ailén escribió que fue a la casa de El Noba una semana después de su muerte y habló con su hermana quien le pidió que regresara en dos semanas para conversar mejor.

Entonces, ella se contactó con un amigo de Lautaro que tenían en común y le pidió que sirviera como intermediario para acelerar el proceso. Sin embargo, siempre según su palabra, la familia del cantante se desligó del tema y jamás la llamó.

"Yo obviamente les envié un mensaje aclarándoles que si no volvía era porque nunca se tomaron dos minutos en saber cómo o qué pasó. Y que yo ante todo les pedí una prueba de ADN", detalló en esos posteos que sorprendieron a todos hace pocos días.

En diálogo con Ariel Wolman para Nosotros a la mañana (El Trece, lunes a viernes a las 9.30), Díaz contó detalles de su historia de amor con el fallecido músico.

"En agosto del año pasado yo estaba en pareja con una persona y el 20 de ese mes lo dejo de ver, me quedo una semana soltera y después coincido con Lautaro en salir", explicó al respecto.

Y sumó: "Dimos vueltas por todos lados y como a las 11 de la mañana que terminamos la noche fuimos a mi departamento, estuvimos juntos y tuvimos un accidente que es la rotura del preservativo. ¡No es que no nos cuidamos, no fue a propósito! Lauti era uno más, no tenía ni un poquito de fama".

El panelista de Nosotros a la mañana además contó que la joven se hizo un ADN con la pareja que tenía antes de conocer al Noba y el mismo "le dio negativo", razón por la cual ahora quiere una muestra de sangre de algún familiar directo del músico para, de ese modo, evitar la exhumación del cuerpo del cantante.

"Me dicen que no quieren saber nada. Yo solamente les pedí un ADN. No quería hacer esto por vía judicial porque soy mejor persona. ¿Por qué? Porque hacer eso implica una filiación post mortem donde se exhuma el cuerpo. Me parecía demasiado cuando sé que con dos gotas de saliva se puede solucionar", concluyó Ailén en otras de sus historias.

Luego de arremeter fuerte contra la familia del músico, Vanesa Aranda, la madre del intérprete de Tamo Chelo salió al aire del mencionado ciclo y se despachó de lo lindo contra la joven que asegura haber dado a luz a un nieto suyo. "Salgo a hablar para defender a mi hijo porque él no puede. Esta chica se cansó de defenestrarme cuando nunca habló conmigo... ella dice que fue a mi casa y es verdad pero yo un viernes perdí a mi hijo, el sábado lo enterré y el domingo vino ella", comenzó diciendo la madre de El Noba.

"Cuando se presentó, habló con mi hija y le dijo como que tenía un paquete de yerba y yo se lo tenía que pagar... Mi hija me lo dijo después y cuando ella volvió a aparecer, a la semana, la atendí yo, y desde un auto otra chica le gritaba 'decíselo, decíselo' y a mí no me parece manera", precisó Vanesa.

"Yo no le niego nada, bienvenido sea si es mi nieto pero si el bebé nació en abril, mi hijo falleció en junio, tuvo 9 meses de embarazo, ¿qué hizo en todo ese tiempo? ¿Y por qué lo tiene que hacer mediático?", se preguntó la mujer al aire del mencionado programa.

Y cerró, visiblemente enojada: "¿Cómo va a hablar mal de mí si yo nunca le dije nada? Estoy dispuesta a que se haga un ADN pero no voy a permitir que me falte el respeto... Ahora, si no es mi nieto, que se agarre porque le voy a hacer un juicio por injurias".