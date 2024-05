Una mujer mató a su hija de 3 años y a su esposo policía: dejó una carta y se suicidó

Los compañeros del efectivo, identificado como Juan José Orgeira, se alarmaron por su ausencia y fueron hasta la vivienda, en la calle Japón al 2.500, y tras solicitar una autorización judicial pudieron ingresar.

Allí, junto a un familiar del policía, se encontraron con una escena estremecedora y una carta que dejó la mujer.

Orgeira, de 45 años, se desempeñaba en la División Explosivos de la Presidencia, y eventualmente integraba la custodia de Javier Milei.

En tanto, en la misteriosa carta manuscrita que dejó la mujer, expresó que "Somos una familia hermosa, nada ni nadie nos va a poder separar. Mi beba es mi vida".

"Solo mi beba y yo sabemos como nos robaron el alma (...) Anto (la niña) no vio nada ni contó nada de lo que creen que vio. Pero cuando nos miramos a los ojos supe la verdad", añadió.

Además, subrayó que "No nos van a matar ustedes, me los llevo yo conmigo. A mi esposo que nos ama y nos cuida. La persona más íntegra que conocí en mi vida. (...) Me los llevo conmigo a los dos".