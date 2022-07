"Una retrospectiva del futuro": el libro sobre la vida de Astor Piazzolla

Leer también: Se cumplen 30 años de la muerte de Piazzolla, el marplatense que conquistó el mundo de la música

En el inicio, Gobello agradeció a Laura Escalada por su trabajo para seguir difundiendo la obra de Piazzolla y por su presencia en la presentación del trabajo, que es auspiciado por la Fundación Astor Piazzolla. "Este libro nace de los festejos del centenario", dijo el escritor y recordó una pelea que tuvo Escalada con el Ministerio de Cultura de la Nación.

"Yo creo que a todos los genios siempre les va a llegar la hora en que lo van a descubrir", dijo Laura Escalada, que remarcó que "a todo genio, también, tarda un poco la gente en descubrirlo". "Yo hice todo lo posible, en éso estoy muy consciente, de salir hace 30 años con la Fundación Astor Piazzolla a recorrer el mundo llevándole la música, la palabra, la historia". "No digo que con eso yo descubrí nada. Simplemente me adelanté al tiempo para que Astor sea reconocido mucho antes, porque igual iba a ser muy reconocido".

"A mí me tocó la tarea de difundirlo", dijo. "Siempre que veo un bandoneón está Astor, y Astor no se fue, se quedó para toda la vida", agregó y elogió el título del libro de Gobello.

Marcelo Gobello dijo que tuvo la suerte de conocer personalmente a Astor Piazzolla en el 1976 y recordó la formación del octeto electrónico del compositor que "fue tan avanzado y poderoso que había gente que se levantaba y se iba".

image.png Marcelo Gobello presentó su libro "Una Retrospectiva del Futuro. Vida y obra de Astor Piazzolla".

La velada continuó poblada de anécdotas y recuerdos: las presentaciones en el Olympia de París, "donde solo llegaban los grandes", la letra de Libertango que escribió Grace Jones, el poco interés en la política de Piazzolla, los pedidos para componer música para películas y las negativas que le llegaban para pasar su música por la radio "porque era muy larga".

Entre las historias que contó Laura Escalada estaba aquella en que Piazzolla llegó a Europa para tomar clases con Nadia Boulanger, "la maestra más importante de los grandes músicos del siglo pasado". Astor no quería decirle a su maestra que tocaba el bandoneón, "le daba vergüenza el instrumento porque le parecía que era muy pobre". "Nadia le puso una mano y le dijo 'no, Stravinsky ya lo usó en una de sus obras, así que yo quiero escucharlo en el bandoneón, no en las obras sinfónicas'", una idea que rumió la cabeza de Astor.

Al escucharlo en el bandoneón, Boulanger le dijo: "Éste es el verdadero Piazzolla, no pretenda hacer otras cosas. Siga lo que su instinto le está marcando".

Sobre el libro

"Se mezclaban en Astor ciertas cuestiones personales y políticas más que lo musical, por eso yo he sido un poco impertinente en este libro que trataba de dar una idea un poco más allá del cánon tradicional", dijo el autor.

image.png

El autor dijo que su libro persigue un orden cronológico muy sencillo aunque no es una biografía especializada. "Desde ya, hay biografías muy buenas", dijo, aclarando que Astor Piazzolla "es tan vasto que admite muchas lecturas".

"Yo traté de dar una lectura buscando la data precisa con tarea investigativa exhaustiva y tratando de aportar mi mirada, que es la de alguien que venía con una mirada y conocimientos del tango pero que era de la generación del rock, si se quiere", agregó.

El periodista dijo que fue una ardua tarea "hacer algo bien y cronológico de la vida de él" por la gran cantidad de idas y vueltas que tuvo su vida y su carrera.

"Es un libro que no trata de obnubilar o de sorprender a los especialistas y a los súper fanáticos", dijo. "Es tan difícil si no explicar el derrotero de la vida y la obra de Astor, que era una sola", dijo y aclaró que intentó darle a su libro "una mirada distinta".