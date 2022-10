Usurpación en el barrio Las Heras: "No somos delincuentes, pero los alquileres se fueron al carajo"

"Quiero tener una vivienda digna . Soy peón y no tengo laburo, estoy desocupado", dijo uno de los usurpadores en diálogo con el canal TN.

Las familias se instalaron el domingo pasado con carpas y reposeras en los terrenos ubicados sobre la avenida Fortunato de la Plaza al 8700, a pocos metros del Polideportivo municipal. En las últimas horas armaron casas con chapas, ramas y lonas.

El Juzgado de Garantías N°2 no hizo lugar al pedido del gobierno municipal de desalojar la toma del predio en el barrio Las Heras. El intendente Guillermo Montenegro había realizado como particular damnificado una presentación ante la fiscalía N° 12, a cargo de Juan Pablo Lódola, que más tarde acompañó ese planteo.

"No tenemos ayuda de nadie. Nos está faltando el respeto Montenegro. Peleamos por un pedacito de tierra, no pedimos que nos haga una casa. No somos delincuentes, la voluntad de trabajo nos sobra", señaló Cristian, uno de los usurpadores.

"Los alquileres se fueron al carajo. Estábamos pagando 35 lucas y ya es mucho, no me da para pagarlo", contó otro de los usurpadores.