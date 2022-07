vacaciones de invierno 2022: crecen las reservas en hoteles

"De los 41 hoteles, hasta hoy a la mañana teníamos la mitad con el 100% de ocupación y el resto quedan pocos lugares. La gente necesita salir, distenderse, llevar a los chicos a lugares agradables y nosotros brindamos esas comodidades", resaltó el empresario, en diálogo con Canal Nueve Litoral.

En ese sentido, analizó que por un lado están con "preocupación por el rumbo de la economía", pero, por otro lado, aseguró que están "con muchas expectativas porque competimos muy bien con el turismo emisivo que se ha encarecido notablemente".

Respecto de los aumentos de precios, dijo que por ahora mantienen tarifas. "Lo podemos conservar porque tenemos un margen vinculado a la ocupación de los hoteles, por lo tanto no tenemos el problema acuciante de otros rubros que si no aumentan los precios no pueden vender. En nuestro caso no sucede", afirmó.

Por otro lado, destacó que este movimiento del turismo es posible porque si bien la pandemia impulsó a la gente a salir más, entiende que "el argentino se caracteriza por aprovechar su tiempo libre". "Es algo que llama la atención de empresarios de otros países. Los fines de semana largo explotan los hoteles de calidad, están a full", expresó.