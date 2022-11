"Valentina", la viuda negra que subía fotos en bikini, seducía hombres por Tinder y los desvalijaba

Lo que parecía el inicio de una relación amorosa se transformó en una pesadilla para un hombre que había conocido a la joven por Tinder. Comenzaron a chatear y pactaron una cita.

El hecho ocurrió el 9 de septiembre en el departamento de la víctima, ubicado en San Isidro. Sin que se diera cuenta, la joven le puso un somnífero en la bebida y el hombre se quedó dormido.

La "viuda negra" hizo ingresar al departamento a dos cómplices, que golpearon al hombre. Los delincuentes escaparon con objetos de valor.

Horas más tarde, el hijo de la víctima encontró a su padre maniatado y golpeado. El departamento estaba todo revuelto. Llamó al 911 para denunciar el robo y pedir una ambulancia. La víctima fue trasladada al Hospital Central de San Isidro.

El fiscal de San Isidro Gastón Garbus, a cargo de la investigación, busca determinar la verdadera identidad de "Valentina", quien es intensamente buscada junto a los dos cómplices.

El hombre y la joven comenzaron a chatear por Tinder y luego continuaron por WhatsApp. “Hola ¿cómo estás? Soy Valentina de Tinder”, se presentó ella. “Hola Vale. ¿Cómo estás hermosa?”, respondió Pablo. "Valentina" le contó a la víctima que vivía en “Palermo”, que estudiaba “contabilidad en la UBA” y que “trabajaba en la oficina de sus padres”.

“Bueno, sabes que me encantaría conocerte. ¿Qué idea tenés vos?”, le preguntó Pablo. La respuesta de la viuda negra no tardó en llegar: “Sí, sería un gusto conocernos. Estaría bueno cenar algo, mirar unas pelis, charlar y pasarla bien. Me hacés una carne por fis. Vino blanco me gusta más”. Concretaron el encuentro y la cita se transformó en una pesadilla para la víctima.