Varios economistas tienen dudas sobre los anuncios económicos de Silvina Batakis

En las principales consultoras se analizó el contenido de la conferencia de prensa que realizó la flamante ministra de economía, sobre todo, en relación a la intención de ajustar los gastos del Estado a la disponibilidad de caja, para así poder bajar el déficit.

image.png

El economista jefe de FIEL, Daniel Artana, calificó de "grosero" el recorte de gastos anunciado por la ministra aunque consideró que sería "pedirle peras al olmo" que el Gobierno presente un plan más elaborado. El economista indicó también que "la duda es si esto lo van a cumplir" al consideran que el anuncio es "medio grosero"

"Van a hacer un ajuste de caja y unificar las cuentas del sector público. El gran interrogante es si la vicepresidenta va a apoyar", explicó Artana en declaraciones a Radio Rivadavia.

¿La vicepresidente apoya las nuevas medidas?

Desde que Batakis asumió, Cristina Kirchner no ha hecho comentarios al respecto, se ha mantenido al margen. No la felicitó luego de asumir, y tampoco brindó ningún tipo de opinión al respecto de estas nuevas medidas económicas. Es importante recordar que la Vicepresidente había criticado duramente al ex ministro de economía Martín Guzmán producto de las políticas económicas que venia implementando. Los sectores que se identifican con la vicepresidenta, prefirieron, por ahora, no pronunciarseante las definiciones de la ministra, que en muchos puntos contradicen la opinión de Cristina, por ejemplo, en lo que atañe al déficit fiscal.

image.png

"Con ello el déficit baja a cero. la pregunta es si esto es sostenible. Al igual que las tarifas la vicepresidenta es reacia a este tipo de medidas", indicó. Por otro lado, Artana dijo que "el ajuste de caja es muy precario y muy primitivo porque se está yendo con el hacha a cortar lo que se pueda".

Por su parte, el economista Gabriel Caamaño dijo que "en la forma parece anunciar un base caja déficit cero" por lo que consideró que es necesario "ver en la práctica y como se define, si es implementación discrecional no va tener mucho efecto el anuncio". Respecto de la modificación de la ley de Administración Financiera para incluir más organismos en el presupuesto bajo el sistema cuenta única sostuvo que "en el momento cero suma más recursos que gastos".